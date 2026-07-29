Začiatok vlny horúčav prinesie na územie Srbska dnes maximálne denné teploty od 31 do 35 °C, zajtra od 33 do 37 °C a od piatka od 35 do 38 °C, lokálne až 40 °C, upozorňuje Republikový hydrometeorologický ústav.
Podľa aktuálnych predpovedí bude vlna horúčav pretrvávať počas celej prvej augustovej dekády. Najvýraznejšia bude v období od 5. do 8. augusta, keď sa vo väčšine miest očakávajú maximálne denné teploty okolo 40 °C.
Vo väčších mestách sa predpokladajú aj tropické noci, keď minimálne teploty neklesnú pod 20 až 24 °C, v Belehrade sa budú pohybovať od 22 do 26 °C.
Na konci prvej augustovej dekády sa zvýši pravdepodobnosť výskytu lokálnych prehánok a búrok, výraznejšie ochladenie sa však neočakáva. Hoci intenzita horúčav postupne zoslabne, maximálne denné teploty sa budú vo väčšine miest naďalej pohybovať od 30 do 35 °C.