Španielsko už niekoľko dní zápasí s rozsiahlymi lesnými požiarmi, pre ktoré bola 24. júla vyhlásená mimoriadna situácia. Pri ich hasení pomáhajú aj zahraničné tímy vrátane hasičov – záchranárov zo Srbska. Členov tímu zo Sektora pre mimoriadne situácie včera pred odchodom vyprevadil podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić.
Do Španielska odletel vrtuľník Super Puma H-215 s päťčlennou posádkou a styčným dôstojníkom, ako aj hasičsko-záchranný tím zložený z 37 hasičov – záchranárov a troch členov tímu zdravotníckej podpory. V rámci Mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie budú nasadení v oblasti mesta Navalcarnero neďaleko Madridu.
Dačić pripomenul, že Španielsko spolu s Francúzskom čelí jednej z najťažších sezón lesných požiarov za posledné desaťročia, a preto obidve krajiny požiadali o medzinárodnú pomoc. Srbsko na pokyn prezidenta republiky ponúklo svoje kapacity, ktoré Španielsko prijalo, zatiaľ čo odpoveď Francúzska sa ešte očakáva.
„Náš hasičský tím tvoria príslušníci z Belehradu, Niša, Kraljeva, Šabca, Čačka, Valjeva, Pančeva a Smedereva. K dispozícii majú celkovo 16 vozidiel, jedno terénne vozidlo ATV a dva prívesy,“ uviedol podpredseda vlády.
Dodal, že Srbsko týmto opäť preukazuje nielen svoju humanitu, ale aj vysokú pripravenosť Sektora pre mimoriadne situácie a Vrtuľníkovej jednotky. Zároveň zdôraznil, že Ministerstvo vnútra disponuje dostatočnými kapacitami na zásahy aj na území Srbska, ak si to situácia vyžiada.
Pripomenul, že v minulom roku zaznamenali 39 757 zásahov, čo je najvyšší počet za posledných 20 rokov, pričom zachránili 1 492 osôb.
Minister zároveň oznámil pokračovanie modernizácie technického vybavenia a posilňovanie personálnych kapacít. Okrem investícií do vrtuľníkov, hasičských vozidiel a odbornej prípravy plánuje Ministerstvo vnútra ešte tento rok prijať 435 nových hasičov – záchranárov, čím sa ich celkový počet zvýši nad súčasných približne 3 600 príslušníkov.