Včera zasadal Republikový štáb pre mimoriadne situácie, ktorému predsedal podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić. Ako sa uvádza v oznámení vlády, na zasadnutí prerokovali kritickú hydrologickú situáciu spôsobenú historicky nízkou hladinou Dunaja, jej dôsledky na fungovanie Hydrosystému Dunaj – Tisa – Dunaj a možné opatrenia na zmiernenie ich následkov.
Minister Dačić, ktorý je zároveň veliteľom tohto štábu, nariadil, aby všetky príslušné inštitúcie, orgány a subjekty dôležité pre riešenie situácie v rámci svojich kompetencií pokračovali vo vykonávaní všetkých dostupných opatrení s cieľom zmierniť následky vzniknutej situácie.
„Toto nie je otázka jednej inštitúcie, ale celého štátneho systému. Očakávam, že každý splní svoju časť úloh, aby sme boli úplne koordinovaní a využili všetky dostupné kapacity na to, aby sme dôsledky tejto situácie znížili na najmenšiu možnú mieru,“ zdôraznil podpredseda vlády a dodal, že štát urobí všetko, čo je v jeho silách, aby ochránil občanov, hospodárstvo a prírodné zdroje.
Republikový štáb pre mimoriadne situácie konštatoval, že súčasná hydrologická situácia si vyžaduje nepretržité monitorovanie a koordinovaný postup všetkých príslušných inštitúcií. Zároveň odporučil, aby príslušné orgány, VVP Vody Vojvodiny, VVP Srbijavode a ďalšie kompetentné inštitúcie pokračovali v prijímaní opatrení na zabezpečenie fungovania Hydrosystému Dunaj – Tisa – Dunaj, zmiernenie následkov historicky nízkej hladiny Dunaja a stabilného zásobovania používateľov systému vodou.
Príslušné inštitúcie budú zároveň pokračovať v intenzívnejšom monitorovaní vplyvu nízkej hladiny vodných tokov na energetický systém, riečnu plavbu a hydrologické pomery, aby mohli včas prijímať opatrenia v súlade s vývojom situácie.
Na zasadnutí štábu sa zúčastnili podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová, minister obrany Bratislav Gašić, minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić, ministerka ochrany životného prostredia Sara Pavkovová a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová.
Prítomní boli aj ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová, ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová, minister pre európske integrácie Nemanja Starović, minister spravodlivosti Nenad Vujić, minister informovania a telekomunikácií Boris Bratina, pomocník ministra vnútra a náčelník Sektora pre mimoriadne situácie Luka Čaušić, ako aj riaditelia verejných podnikov.