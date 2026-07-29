1095 – zomrel v Nitre uhorský kráľ Ladislav I., ktorý bol v období od roku 1063 až 1077 Nitrianskym kniežaťom.
1593 – začala sa pätnásťročná vojna, najdlhší vojenský konflikt medzi Habsburgovcami a Turkami.
1793 – narodil sa v Mošovciach evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kollár. Z jeho rozsiahleho diela sú najznámejšie veršovaný epos Slávy dcéra alebo dvojzväzkové dielo Národnie zpiewanky.
1856 – zomrel nemecký hudobný skladateľ, predstaviteľ romantizmu Robert Schumann. Jeho 1. symfónia B dur Jarná sa považuje za jednu z najkrajších romantických symfonických diel.
1878 – rakúsko-uhorská armáda začala obsadzovať Bosnu a Hercegovinu.
1883 – narodil sa taliansky politik a fašistický diktátor Benito Mussolini.
1890 – zomrel Vincent Willem van Gogh, holandský maliar a jedna z najväčších osobností svetového výtvarného umenia.
1948 – na štadióne Wembley v Londýne otvorili prvé olympijské hry po druhej svetovej vojne.
1981 – britský korunný princ Charles sa v londýnskej St Paul’s Cathedral oženil s Dianou Spencerovou. Svadbu sledovalo vyše 700 miliónov televíznych divákov. Manželmi boli 15 rokov až do rozvodu 28. augusta 1996. Princezná Diana zomrela pri autonehode 31. augusta 1997.
2019 – v Etiópii bol prekonaný rekord v zalesňovaní. Údajne bolo za jeden deň vysadených až 350 miliónov stromov.