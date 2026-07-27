916 – zomrel Kliment Ochridský, žiak slovanských osvietencov Cyrila a Metoda, jeden z najvýraznejších spisovateľov staroslovienskeho písomníctva.
1694 – bola založená Bank of England v Londýne.
1775 – narodila sa v Bratislave zakladateľka materských a dievčenských škôl, grófka Mária Terézia Brunšviková, ktorá otvorila v Budíne prvú detskú opatrovňu v monarchii a jej zásluhou vznikla aj prvá dievčenská priemyselná škola v Uhorsku.
1824 – narodil sa známy francúzsky spisovateľ, prozaik a dramatik Alexander Dumas mladší, autor románu Dáma s kaméliami.
1830 – vo Francúzsku vypukla trojdňová „júlová revolúcia“ spôsobená rozhodnutím bourbonského kráľa Karola X. zrušiť slobodu tlače, rozpustiť novozvolené zhromaždenie a zmeniť volebný zákon.
1841 – zahynul v súboji ruský básnik a prozaik Michail Jurijevič Lermontov.
1872 – narodil sa srbský hudobný skladateľ a dirigent Stanislav Binički, autor pochodu Na Drine, riaditeľ belehradskej opery.
1907 – narodil sa maliar Petar Lubarda, člen Srbskej akadémie vied a umení, jeden z našich najvýznamnejších maliarov 20. storočia. Študoval maľbu v Belehrade a Paríži.
1953 – v Panmundžome bolo podpísané prímerie v kórejskej vojne, čím sa ukončil trojročný konflikt, v ktorom na oboch stranách zahynulo viac ako 1,7 milióna ľudí.
1986 – uskutočnil sa dovtedy najväčší rockový koncert vo východnej Európe, keď legendárna skupina Queen vystúpila pred 80 000 fanúšikmi v Budapešti.
1996 – počas olympijských hier vybuchla v zábavnom parku v Atlante bomba, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a 110 zranených.
2018 – nastalo zatmenie Mesiaca, ktoré trvalo 103 minút. Úplné zatmenie bolo možné vidieť z Európy, Ruska, Afriky, Blízkeho východu, veľkej časti Ázie a Austrálie.