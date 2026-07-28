Nedávno, presnejšie 19. júla, na Majstrovstvách Európy FIBA basketbalistov do 20 rokov v Slovinsku získala naša selekcia striebornú medailu. Jedinú prehru Srbsko zažilo práve vo finále proti domácemu tímu, pričom predtým vo všetkých zápasoch zvíťazilo s presvedčivým náskokom.
V týchto dňoch je aktuálne ďalšie kontinentálne basketbalové podujatie. V Taliansku sa od 25. júla do 2. augusta konajú Majstrovstvá Európy hráčov do 18 rokov a Srbsko sa prebojovalo po osemfinále.
Rovnako ako aj na ostatných súťažiach mladších kategórií ani v konkurencii hráčov do 18 rokov nevypadáva žiadna reprezentácia po základnej skupine. Aj tímy, ktoré zaznamenajú tri prehry, majú šancu na nápravu, avšak v eliminačnom kole potom často nastupujú proti favoritom so stopercentným výkonom.
Srbsko v skupine najprv porazilo Slovensko, potom prehralo s Tureckom. Tento zápas bol zaujímavý, no poznačil ho malý počet bodov. Turecko triumfovalo výsledkom 57 : 53 a Srbsko v poslednej štvrtine takmer zmazalo manko, ktoré si súper vytvoril počas celého stretnutia.
V poslednom kole naši hráči prekonali Dánsko a postúpili z druhého miesta. V osemfinále ich čaká duel s Gréckom, čiže so selekciou, ktorá skončila na treťom mieste v skupine A. Hoci Grécko obsadilo tretie miesto, ide o veľmi kvalitný tím a dve prehry, ktoré zažilo, boli veľmi tesné. Proti Izraelu prehralo v predĺžení a proti Francúzsku bolo iba 65 : 66.
Je teda jasné, že pred Srbskom stojí veľká výzva a nepríjemný súper, ktorý na každej úrovni hrá kvalitný basketbal.
Z ostatných osemfinálových duelov možno spomenúť tie najzaujímavejšie. Stretnú sa medzi inými Slovinsko s Lotyšskom a Taliansko s Litvou. V prípade, že naši hráči eliminujú Grékov, vo štvrťfinále smerujú na víťaza stretnutia Španielsko – Bulharsko.
V kategóriách mladých basketbalistov sa Majstrovstvá Európy konajú každoročne, a to v dvoch, resp. troch divíziách.
Tri najslabšie reprezentácie z tohtoročného turnaja budú v budúcom roku hrať v B divízii, zatiaľ čo tri najúspešnejšie celky B skupiny v roku 2027 súťažiť budú v elitnej skupine.
Zaujímavosťou je, že reprezentácia Srbska, ale tá staršia kategória, čiže tím U20 – hrala v B divízii v roku 2022. Vtedy naši obsadili prvé miesto a rýchlo sa vrátili medzi najkvalitnejšie tímy. Zostup v roku 2021 bol totiž veľkou fackou pre náš basketbal.
Srbsko je najúspešnejšou reprezentáciou v kategórii U18 na Majstrovstvách Európy a získalo zatiaľ 11 zlatých medailí. Od získania samostatnosti v roku 2006 však naša krajina triumfovala päťkrát, čo znamená, že ostatné tituly pochádzajú z obdobia bývalej spoločnej krajiny. Niekdajšia Juhoslávia získala tiež päť titulov a raz sme oslavovali aj ako Srbsko a Čierna Hora, a to v roku 2005.
Za Srbskom nasleduje Rusko s ôsmimi titulmi (vrátane tých, ktoré získal Sovietsky zväz), potom Španielsko, Francúzsko a Chorvátsko. Náš posledný titul na Majstrovstvách Európy U18 pochádza z roku 2023, keď sa turnaj konal práve v našej krajine. Pred dvomi rokmi sme vo Fínsku obsadili druhé miesto.