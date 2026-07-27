Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes slávnostne začali dve významné vzdelávacie podujatia zamerané na šírenie slovenského jazyka a kultúry v zahraničí. Brány univerzity sa otvorili pre účastníkov tradičnej 62. letnej školy Studia Academica Slovaca (27. júla až 14. augusta) a zároveň pre mladých účastníkov 3. ročníka Letnej školy slovenského jazyka pre krajanov stredoškolákov (27. júla až 7. augusta).
Tohtoročná Letná škola SAS privítala takmer 140 frekventantov z 34 krajín sveta. Najpočetnejšie zastúpenie medzi nimi majú študenti z Poľska, no do hlavného mesta pricestovali záujemcovia o slovenskú kultúru z rôznych kútov Európy, Ázie či Ameriky. Hlavnou témou 62. ročníka sú Štandardy a štandardizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti. Trojtýždňový intenzívny program kombinuje dopoludňajšiu odbornú jazykovú výučbu s popoludňajšími prednáškami z lingvistiky, literárnej vedy, histórie a etnológie.
Súčasťou podujatia je bohatý kultúrny a vlastivedný program. Účastníci absolvujú exkurzie po kultúrno-historických pamiatkach západného Slovenska, filmové predstavenia a obľúbené večery slovenskej kuchyne. Nechýbajú ani štvordňové tvorivé dielne, kde si cudzinci môžu vyskúšať divadelné umenie, spev, tanec, fotografovanie či tvorivé písanie v slovenčine.
Paralelne prebieha 3. ročník Letnej školy pre stredoškolákov s podnázvom Farebný svet privítal mládež vo veku od 15 do 18 rokov. Tento projekt je špecificky prispôsobený komunikačným potrebám mladých ľudí zo slovenských národnostných menšín a komunít v zahraničí. Výučba prebieha hravou formou a zážitkovým učením, ktoré dopĺňajú športové a kultúrne aktivity v Bratislave a okolí.
Obidve vzdelávacie aktivity potrvajú do polovice augusta a ich cieľom je nielen zlepšiť jazykové kompetencie účastníkov, ale aj prehĺbiť ich vzťah k slovenskej histórii a súčasnej kultúre.
Zdroj: fphil.uniba.sk, teraz.sk