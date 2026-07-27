Najnovšia akcia darcovstva krvi, ktorú organizovali Červený kríž Stará Pazova a Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny, sa konala v piatok 24. júla pred nákupným strediskom BIG Pazova.
Organizátori hodnotia akciu ako veľmi úspešnú. Okrem tohto, že bola dobre zorganizovaná a dostatočne propagovaná, zúčastnil sa jej aj veľký počet darcov – až 43. Po lekárskej prehliadke boli odmietnuté iba štyri osoby. Aj táto akcia mala obrovský význam, najmä počas letných mesiacov a dovolenkového obdobia, keď je nedostatok krvi evidentný.