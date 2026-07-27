V nedeľu 26. júla sa v evanjelickom chráme Božom konali príležitostné služby Božie, na ktorých sa zúčastnili aj hostia Kulpína. Na nádvorí Poľovníckeho domu v Kulpíne sa opäť varili kotlíkové poľovnícke paprikáše. Tento rok sa do súťaže zapojil rekordný počet – až 56 skupín. Ako každý rok, svoje schopnosti si vyskúšali aj poľovníci v streľbe do hlinených terčov.
Nedeľa bola teplá slnečná. V chládku nádvoria Poľovníckeho domu bolo príjemne, no zároveň veľmi rušno. Paprikáše sa varili za prítomnosti veľkého počtu návštevníkov, medzi ktorými panovala príjemná a družná nálada. Tú dotvárala hudba Jána Zelenáka a Jána Andrášika. Veselo bolo aj pri tanci, o ktorý sa postarali tanečníci KUS Zvolen Kulpín a ďalší milovníci hudby a tanca.
Hostia z bratskej Riečky aj tento rok, podobne ako po uplynulé roky, pripravovali priamo na mieste bryndzové halušky, ktoré ponúkali všetkým záujemcom zdarma. Záujem o túto pochúťku bol naozaj veľký.
Na záver obidvoch súťaží boli najúspešnejším kuchárom a strelcom odovzdané odmeny. Ceny odovzdali Branislav Plachtinský, predseda Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín, Pavel Gaža, predseda MOMS Kulpín, a Ján Bovdiš z PS Fazan.
V súťaži strelcov družstiev obsadila prvé miesto a víťazstvo skupina Baz Auto. Na druhom mieste skončili Mladé nádeje a tretie miesto získala Selenča 1.
Najlepším slovenským strelcom sa tohto roku stal Ján Pavčok z Hložian. Najlepším strelcom z domáceho PS Fazan bol Vladimír Haška.
V súťaži vo varení paprikáša zvíťazil tím Agro Zima z Kulpína. Druhé miesto získala skupina Čepsi 2 a na treťom miesto sa umiestnila kuchárska skupina Salašania. Odmeny zabezpečil MOMS Kulpín.
Na záver futbalový zápas na ihrisku FK Kulpín zohrali Tuční a Chudí, ktorých hra vždy pobaví futbalových fanúšikov – a nebolo to inak ani tentoraz. Nasledoval revuálny futbalový zápas detí. V malej telocvični základnej školy v sparingových zápasoch v kickboxe sa predstavili členovia klubu KBS Vatreni udarac.
Športovými podujatiami sa skončili aj tohtoročné oslavy Kulpína. Ponúkli bohatý program, prilákali množstvo návštevníkov a boli zaujímavé a vydarené.