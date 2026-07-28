Ministerstvo školstva dnes oznámilo, že začalo riešiť nedostatok učiteľov piatich predmetov – fyziky, chémie, geografie, matematiky a biológie – a aktívne pracuje na odstránení tohto problému. Zároveň pripomenulo, že každoročne poskytuje mesačné štipendiá študentom pripravujúcim sa na učiteľské povolanie v týchto odboroch.
Minister školstva Dejan Vuk Stanković uviedol, že spolu s predsedom vlády Đurom Macutom, príslušnými ústavmi, vedeniami fakúlt a ďalšími odborníkmi intenzívne pracuje na riešení nedostatku učiteľov vybraných predmetov v základných a stredných školách.
Minister pripomenul, že osobne navrhol a inicioval, aby sa učiteľské profesie v niektorých predmetoch zaradili medzi nedostatkové povolania, čo by umožnilo upraviť platové koeficienty a zvýšiť mzdy učiteľov týchto predmetov.
Zdôraznil tiež, že bola spustená iniciatíva zameraná na zatraktívnenie študijných programov v týchto odboroch, ako aj samotného učiteľského povolania, aby boli príťažlivejšie a dostupnejšie pre budúcich študentov.