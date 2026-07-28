Na pivnickom jazere sa v nedeľu 26. júla uskutočnil už 27. ročník obľúbeného gastronomického podujatia Zlatý kotlík, ktoré aj tento rok prilákalo množstvo súťažiacich družstiev, návštevníkov a všetkých, ktorí si radi vychutnajú dobré jedlo, príjemnú spoločnosť a atmosféru spoločného stretnutia.
Organizátorom podujatia bolo aj tentoraz Združenie športových rybárov Šaran z Pivnice, ktoré patrí medzi aktívne organizácie v obci. Okrem rybárskych aktivít pravidelne pripravuje aj toto obľúbené podujatie, ktoré sa už stalo neodmysliteľnou súčasťou letného diania v Pivnici.
O konečnom poradí rozhodovala odborná porota. Po ochutnávke a hodnotení 18 vzoriek udelila prvé miesto a víťazný pohár tímu Sigurna kuća, ktorú tvorili súťažiaci z Despotova a Silbaša. Druhé miesto získal tím Union Slávia, ktorý tvorili verní fanúšikovia pivnickej Slávie, a tretie miesto obsadili Susedia z Lalite.
Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní ocenení organizátori poďakovali všetkým účastníkom, súťažným tímom, členom poroty, priateľom podujatia a návštevníkom, ktorí svojou účasťou prispeli k úspešnému priebehu 27. ročníka Zlatého kotlíka.