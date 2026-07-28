Rada pre bezpečnosť v premávke Obce Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti narodené od 1. do 28. februára 2026.
Rodičia alebo opatrovníci s trvalým pobytom na území Obce Stará Pazova sa pozývajú, aby podali žiadosť a z potrebnej dokumentácie treba podať doklad o trvalom pobyte žiadateľa, kde žiadosť a občiansky preukaz musia byť vystavené na rovnaké meno, ako aj fotokópiu rodného listu dieťaťa. Formulár žiadosti sa môže vyzdvihnúť osobne v priestoroch Obecnej správy Obce Stará Pazova, alebo si ho stiahnuť z oficiálnej webovej stránky obce.
Vyplnený formulár spolu s dokumentáciou sa podáva cez podateľňu obecného úradu alebo poštou na adresu úradu (Ulica svätosávska 11, Stará Pazova). Termín na podávanie žiadostí je do 14. augusta.