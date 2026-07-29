Galéria Matice srbskej v Novom Sade pripravila odborný výklad k výstave s názvom Umenie v službách viery: lesk a sláva Karlovskej metropolie, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. augusta.
Výstava návštevníkom približuje význam Karlovskej metropolie ako jednej z najdôležitejších cirkevných a kultúrnych inštitúcií Srbov v období novoveku. Zameriava sa na obdobie viac ako troch storočí, počas ktorých sa okolo tejto inštitúcie vytváral bohatý duchovný, umelecký a spoločenský svet.
Návštevníci môžu prostredníctvom vystavených diel sledovať vývoj sakrálneho umenia, od jednoduchých ikon až po reprezentačné ikonostasy, portrétnu tvorbu a ďalšie umelecké diela, ktoré odrážali hodnoty a postavenie vtedajšej spoločnosti, uvádza sa v pozvánke Galérie Matice srbskej.
Umenie spojené s Karlovskou metropoliou nebolo iba vyjadrením náboženskej viery. Zohrávalo významnú úlohu aj pri uchovávaní národnej identity, historickej pamäti a kultúrnej kontinuity srbskej komunity v rámci Habsburskej monarchie. Výstava zároveň poukazuje na prepojenie s európskymi umeleckými smermi, ktoré boli začlenené do tradície pravoslávneho výtvarného prejavu.
Odborné víkendové prehliadky ponúkajú návštevníkom možnosť lepšie spoznať príbehy ukryté za jednotlivými dielami a pochopiť ich historický aj umelecký význam.