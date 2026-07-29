Tohtoročné oslavy Dní Obce Stará Pazova sa blížia a ich ústredné programy sa uskutočnia 1. a 2. augusta. Podujatie je tradične spojené s oslavou miestneho patróna svätého Iliju.
Hlavný program sa uskutoční v sobotu a nedeľu, pričom sú naplánované aj ďalšie sprievodné podujatia. Okrem slávnostného prijatia zahraničných delegácií v budove ZO Stará Pazova sa uskutočnia aj dva veľké koncerty na Námestí Dr. Zorana Đinđića. V sobotu 1. augusta o 21.00 hod. vystúpi speváčka Sanja Vučićová. Deň neskôr divákov čaká koncert jednej z najväčších balkánskych hviezd Dragany Mirkovićovej.
Súčasťou osláv budú už tradičné kolotoče pre deti, pouličné stánky s rozličnými dobrotami a nebude chýbať ani tradičná slávnostná liturgia v miestnom chráme pri príležitosti sviatku patróna. Organizátorom podujatia je Obec Stará Pazova v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Stará Pazova.
Tradičná miestna oslava patróna svätého Iliju v Starej Pazove prerástla na oficiálne obecné podujatie v roku 2018. Rozhodnutie o tejto transformácii padlo v júli toho istého roka, keď sa predstavitelia lokálnej samosprávy na čele s predsedom Obce Stará Pazova Đorđom Radinovićom rozhodli povýšiť toto podujatie na vyššiu úroveň. Prvý ročník v novom celoobecnom formáte s bohatým koncertným programom na námestí sa uskutočnil od 1. do 3. augusta 2018.