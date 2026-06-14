Americký herec a klavirista Jeff Goldblum vydal svoj nový džezový album Night Blooms. Táto novinka vyšla s etiketou vydavateľstva Universal/Fontana a vznikla v spolupráci s jeho dlhoročným bandom The Mildred Snitzer Orchestra. Album nadväzuje na úspešný minuloročný projekt Still Blooming a prináša intímnu atmosféru nočného džezového klubu obohatenú o hviezdne duetá.
Podľa vyhlásenia pre médiá, ktoré priniesol hudobný portál Universal Music Canada, novú vlnu hudobnej inšpirácie v hercovi prebudilo natáčanie filmu Wicked: For Good, kde stvárnil rolu Čarodejníka. Práca na tomto filmovom muzikáli ho podnietila k spevu a novým klavírnym aranžmánom.
Album obsahuje celkovo 12 skladieb, medzi ktorými je šesť úplne nových nahrávok a špeciálne Late Night Sessions. Goldblum si do štúdia rád pozýva zvučné mená, a tak sa v nahrávaní jeho nového albumu zúčastnili speváčky Melody Gardot, Cynthia Erivo, Dodie a Haley Reinhart, ako aj spevák Charlie Puth.
V nasledujúcom období sa Goldblum pohne na koncertné turné, ktoré zasiahne Severnú Ameriku a vybrané európske mestá (Londýn, Madrid, Barcelonu, Antverpy, Paríž), kde jeho kapelu podporia lokálne symfonické orchestre.