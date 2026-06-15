Aj Stará Pazova sa stáva centrom mladistvej energie. V sobotu 13. júna na Námestie Dr. Zorana Đinđića dorazila karavána Balkan Youth Fest a početní milovníci hudby mali možnosť kochať sa vo vystúpeniach kapely Tropico band, ale aj sprievodných skupín Iva Grujin a Youth Stars.
Súčasťou programu bola aj výstavná časť, ktorá sa začala v popoludňajších hodinách. V tejto časti programu boli interaktívne expozície a stánky súvisiace so životným prostredím, rodinou, kultúrou a tradíciami, zdravím a bezpečnosťou, športom a zábavou. Medzi vystavovateľmi boli aj žiaci tamojšej Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića, ktorí pripravovali pampúchy, kým členky Združenia pazovských žien pre túto príležitosť prichystali nadlacke.
Karavána Youth Fest je najväčší festival určený pre mladých ľudí v Srbsku a regióne, ktorý organizuje Infinitas creative group s podporou mnohých partnerov z verejného a súkromného sektora, ako aj spoločensky zodpovedných firiem. Festival začal svoj príbeh v roku 2019 a medzičasom sa stal symbolom mladistvého ducha a tvorivej energie. Pre veľký záujem a úspech v roku 2025 tentoraz odštartovala aj prvá národná karavána mládeže, ktorá ovplyvňuje a oživuje celé lokálne komunity. Minulý rok sa festival konal až v šiestich mestách po celom Srbsku.
Karavána Youth Fest 2026 sa začala v Starej Pazove a končí 19. septembra. V tomto období zavíta do ešte 11 miest a obcí: Užice, Zreňanin, Vranje, Valjevo, Požarevac, Kraljevo, Smederevská Palanka, Vršac, Loznica, Kragujevac a Sriemska Mitrovica. Tohtoročným heslom festivalu je Leto koje pamtiš, čo odráža odhodlanie vytvárať nezabudnuteľné chvíle, ktoré budú inšpirovať a spájať mladých ľudí v celom Srbsku.