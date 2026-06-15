Nemožno poprieť fakt, že je futbalový šampionát sveta, ktorý v USA, Mexiku a Kanade odštartoval na sklonku minulého týždňa, nie iba športovou, ale generálne najväčšou udalosťou na svete v tomto období. Avšak v tieni tohto globálneho podujatia sa konajú aj druhé (aj) športové akcie.
Futbalu, ktorý v USA nepatrí medzi najpopulárnejšie športy, sa predsa podarilo zatieniť basketbal a finiš tamojšej NBA sezóny. Preto je nevyhnutné spomenúť, že je dohraná sezóna 2025/2026 v najsilnejšej basketbalovej lige sveta.
Podujatie vyvrcholilo po piatom zápase finálovej série medzi celkami New York Knicks a San Antonio Spurs. Skončilo sa to triumfom Knics úhrnným výsledkom 4 : 1. Tak New York cez víkend v Texase dosiahol potrebný štvrtý triumf vo finále. Triumfoval výsledkom 94 : 90, a tak sa tento celok stal šampiónom NBA ligy prvýkrát po roku 1973. Zároveň klub získal tretiu trofej v tejto súťaži vo svojich dejinách. Je to pre Knicks veľký úspech a po rokoch konečne NBA prsteň patrí hráčom mužstva z najväčšieho amerického mesta. New York zároveň dlhé roky chýbal v play-off, patril medzi slabšie témy ligy, ale v poslednom období sa to začalo meniť.
Tak za posledných sedem rokov v play-off chýbali iba raz, a to v sezóne 2021/2022. Odvtedy sú pravidelne v druhom kole – najprv dvakrát prehrali v konferenčnom semifinále, vlani neuspeli v konferenčnom finále, ale preto tentoraz išli po sám koniec a zaslúžene získali titul.
Priebeh NBA play-off 2025/2026
Play-off sa začala ešte 18. apríla zápasmi prvého kola (predtým sa hrala ešte aj play-in).
Obhajcovia titulu z minulého roka Oklahoma City Thunder s dvojnásobným úradujúcim MVP Shaiom Gilgeous-Alexanderom už druhú sezónu po sebe obsadili prvú priečku v Západnej konferencii s najlepšou bilanciou v lige 64 triumfov a len 18 prehier, čo bolo o dve víťazstvá viac ako dosiahli San Antonio Spurs s úradujúcim defenzívnym hráčom roka Victorom Wembanyamom.
Prvú priečku vo Východnej konferencii získali Detroit Pistons, a to prvýkrát od roku 2007. Práve Thunder a Spurs boli pred začiatkom vyraďovacích bojov považovaní za hlavných favoritov na titul.
Vo Východnej konferencii došlo k skorému vypadnutiu druhého nasadeného tímu Boston Celtics, ktorý v prvom kole play-off premrhal vedenie 3 : 1 proti Philadelphia 76ers.
Prvý nasadený Detroit Pistons taktiež dokázal otočiť sériu z 3 : 1 na zápasy a v prvom kole proti Orlando Magic vyhral svoju prvú sériu play-off od roku 2008.
Oklahoma City Thunder odštartovali play-off suverénne, keď v prvých dvoch kolách deklasovali Phoenix Suns a Los Angeles Lakers. V oboch prípadoch bolo 4 : 0, a tak sa stali len štvrtým obhajcom titulu v histórii, ktorý vstúpil do play-off s bilanciou 8 : 0.
Vo finále Západnej konferencie však v siedmich zápasoch podľahli druhému nasadenému tímu San Antonio Spurs, ktorí postúpili do finále NBA prvýkrát po dvanástich rokoch.
Východnú konferenciu vyhrali tretí nasadení New York Knicks, ktorí sa v priebehu play-off vyprofilovali na vážneho kandidáta na titul. Po víťazstve nad Atlanta Hawks v prvom kole porazili potom aj spomenutý celok Philadelphia 76ers, vo finále Východu aj Cleveland Cavaliers. Tak sa New York Knicks dostali do finále NBA po 27 rokoch (naposledy hrali v roku 1999).
Vďaka výsledku finále sa tak NBA dočkala svojho ôsmeho unikátneho šampióna v rade, čo je najdlhšia takáto séria v histórii ligy, čiže od roku 2018 sa ani jednému celku nepodarilo titul obhájiť.
Na záver treba spomenúť, že aj jednotlivci z radov New York Knicks dominovali v play-off a tak sa titulom MVP finále v práve skončenej sezóne stal ich hráč Jalen Brunson.
Už spomenutý Shai Gilgeous-Alexander je MVP regulárnej sezóny a Luka Dončić bol najlepším strelcom pred play-off, ale so svojím klubom LA Lakers v play-off vypadol už v druhom kole.