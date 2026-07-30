Seminár tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem! si v tomto roku pripisuje svoj 15. ročník a dané jubileum si jeho organizátori a účastníci pripomenú v Kovačici, kde sa podujatie uskutoční už piaty rok zaradom. Tohtoročný seminár sa uskutoční od 16. do 23. augusta v kovačickom Dome kultúry a bude mať rozmanitý program v rámci tvorivých dielní, ktorých priebeh budú mať na starosti členovia organizačného tímu seminára v čele s Katarínou Mišíkovou-Hitzingerovou zo Slovenska a členovia Kolektívu kreatívnych amatérov (KOKRAM) z Kovačice.
„Novinkou vzhľadom na predchádzajúce ročníky seminára je väčší počet tvorivých dielní, nainštalovaná bude aj retrospektívna výstava o doterajších ročníkoch a program bude obohatený o dve hosťujúce divadelné predstavenia. Bude to predstavenie Len pekne, ak nemož inak v podaní divadelníkov zo Selenče a detská divadelná hra Snehuľka zo skrine z produkcie Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice,“ hovorí Michal Bíreš z kovačického združenia KOKRAM. Podľa jeho slov seminár bude zase sledovaný v rámci každodenných internetových podcastov a plánuje sa aj tematická videoprojekcia. Aj tento ročník seminára bude humanitárneho rázu.
Program tohtoročného seminára Píšeš? Píšem! na tému (Ne)viditeľní ponúka tvorivé aktivity v rámci desiatich tvorivých dielní. Ide o dielňu detského divadla, dielňu rozhlasového herectva, dielňu mládežníckeho divadla, fotografickú dielňu, filmovú dielňu, hudobnú dielňu, tanečnú dielňu, výtvarnú dielňu, dielňu bábkového divadla a dielňu tvorivého písania.
Prihlásiť sa na seminár možno do 10. augusta. Informácie o prihláške a jej vyplnení, ako aj detaily o jednotlivých dielňach a lektoroch, účastníckom poplatku, ubytovaní a strave možno získať na facebookovej stránke seminára.
Vlaňajší seminár Píšeš? Píšem! mal vyše sto účastníkov a organizátori očakávajú, že záujem bude veľký aj v tomto roku. Ide o vynikajúcu príležitosť získať nové vedomosti z oblasti divadla a iných foriem umenia, ako aj zoznámiť sa a spolupracovať s tvorivými ľuďmi z rôznych prostredí.
Podujatie v tomto roku podporili Fond na podporu umenia a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, organizačnú podporu poskytnú ustanovizne a združenia z Kovačice.