Prvé augustové číslo novín je pripravené pre čitateľov. Obsah pravidelných rubrík je pestrý. Mesačnou prílohou čísla sú Poľnohospodárske rozhľady. Na titulnej strane sú účastníci Letných tvorivých dielní v Obecnej knižnici v Kovačici.
Rubrika Týždeň prináša prehľad aktivít prezidenta Srbska, informácie o aktuálnej situácii na Dunaji, ako aj o plánoch účasti Slovenskej republiky na výstave EXPO 2027.
Na stranách Kronika našich dní nájdete rozhovor s predsedníčkou Organizačného výboru SNS 2026 Vierou Krstovskou.
Rubrika Naše dediny je bohatá na udalosti. Píše sa medziiným o oslavách Kulpína a jubileu Spolku kulpínskych žien, o možnostiach, ako tráviť leto v Srieme, o oslave venovanej Annám v Kovačici či o podujatí Zlatý kotlík v Pivnici. Ani toto leto nechýbal tradičný tábor YMCA v Petrovci. Vo Vojlovici usporiadali letné podujatie Dožinkové slávnosti.
Na stranách rubriky Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy je rozhovor s maliarkou Eleonórou Černochovou z Kysáča.
V rubrike Kultúra prinášame príspevky o výstavách Zvonimíra Pudelku a Roberta Semnica v Kysáči, rozsiahlejšiu reportáž z osláv Kulpína, ako aj informácie o výtvarnom tábore umelcov v Báči.
V mesačnej prílohe Poľnohospodárske rozhľady sa čitatelia dozvedia aj o aktuálnych chorobách domácich zvierat, obmedzenom zavlažovaní počas leta či škodcoch kapustovín z radu motýľov. Nechýba ani rozsiahlejšia reportáž z dobytkárstva: Balcovci z Hložian vybudovali úspešný chov Angusov.
Športová rubrika ponúka články aj o Majstrovstvách Európy v stolnom tenise s účasťou Dávida Čapandu zo Selenče a Maje Vaňovej z Kovačice, súvahu sezóny a plány Volejbalového klubu Kulpín. V Laliti usporiadali druhú fazuliádu FK Panónia.
Na záverečnej obálke je program Slovenských národných slávností 2026.