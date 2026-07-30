Dlhoročná činnosť obnoveného Spolku petrovských žien je popretkávané množstvom etnografických a dokumentárnych výstav, ktoré petrovské spolkárky už viac desaťročí neúnavne pripravujú.
Aj k Slovenským národným slávnostiam petrovské spolkárky pravidelne pripravujú výstavy vo svojich miestnostiach a najnovšie aj na svojom nádvorí.
Počas sviatku všetkých Slovákov v Srbsku aj tento rok verejnosti sprístupnia národopisnú výstavu z našej minulosti.
K blížiacim sa Slovenským národným slávnostiam 2026 v nedeľu 2. augusta o 19.00 hod. bude slávnostné otvorenie výstavy, ktorú petrovské spolkárky pomenovali S vodou voľakedy…