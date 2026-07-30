Pokrajinská vláda včera na návrh Pokrajinského štábu pre mimoriadne situácie vyčlenila 270 miliónov dinárov na realizáciu neodkladných opatrení a prác na zabezpečení funkčnosti Hydrosystému Dunaj – Tisa – Dunaj. Z dôvodu historicky nízkeho stavu Dunaja a mimoriadne nepriaznivej hydrologickej situácie zároveň vyhlásila mimoriadnu situáciu na území mesta Sombor a obcí Kula a Vrbas, uvádza sa v oznámení.
Na mimoriadnom zasadnutí Pokrajinského štábu pre mimoriadne situácie, ktorému predsedala predsedníčka Pokrajinskej vlády a zároveň predsedníčka štábu Maja Gojkovićová, sa posudzovala aktuálna hydrologická situácia, ako aj opatrenia na zmiernenie jej následkov a zabezpečenie nerušeného fungovania systému v nasledujúcom období.
Bolo zdôraznené, že včera bol zaznamenaný historicky najnižší stav Dunaja, -127 cm, čo predstavuje vážnu výzvu na fungovanie Hydrosystému Dunaj – Tisa – Dunaj, predovšetkým pre zavlažovacie systémy, poľnohospodársku výrobu a ďalších používateľov.
V tejto súvislosti Pokrajinský štáb pre mimoriadne situácie navrhol Pokrajinskej vláde vyhlásiť mimoriadnu situáciu, s cieľom prijať opatrenia na predchádzanie a odstraňovanie následkov kritickej hydrologickej situácie, ktorá je obzvlášť výrazná na území mesta Sombor a obcí Kula a Vrbas a hrozí jej ďalšie rozšírenie.
Vyčlenené finančné prostriedky budú smerovať Verejnému vodohospodárskemu podniku Vody Vojvodiny, ktorý už v predchádzajúcom období prijal všetky dostupné opatrenia na zmiernenie vplyvu mimoriadne nízkeho stavu vody a v aktivitách pokračuje v súlade s aktuálnymi hydrologickými podmienkami.