Ministerstvo vnútra vlády Srbska dnes oznámilo, že boli zaznamenané falošné elektronické správy, v ktorých sa neznámi odosielatelia vydávajú za Republikový geodetický úrad a žiadajú úhradu peňazí. Zároveň apeluje na občanov a právnické osoby, aby boli obozretní a neriadili sa obsahom týchto správ.
V poli odosielateľa je falošne uvedená e-mailová adresa dmspodrska@rgz.gov.rs, pričom v predmete správy sa uvádza: „SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od 1. 6. 2026. do 30. 6. 2026.“.
Ide o pokus o podvod využitím techniky e-mail spoofing, pri ktorej sa falšuje adresa odosielateľa, aby elektronická správa vyzerala, že bola odoslaná z oficiálnej adresy štátnej inštitúcie.
Republikový geodetický úrad z uvedenej adresy neposielal žiadne špecifikácie, faktúry ani požiadavky na úhradu.
Ministerstvo vnútra vyzýva občanov a právnické osoby, aby neotvárali prílohy ani odkazy v takýchto správach, aby sa neriadili pokynmi uvedenými v e-maile a nevykonávali platby. Zároveň odporúča overovať pravosť každej podozrivej komunikácie prostredníctvom oficiálnych kanálov Republikového geodetického úradu.