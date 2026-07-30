Ministerka baníctva a energetiky vo vláde Srbska Dubravka Đedovićová-Handanovićová včera podpísala partnerskú dohodu medzi Srbskom, Francúzskou elektrárenskou spoločnosťou (EDF) a Francúzskou rozvojovou agentúrou (AFD), ktorá poskytuje Srbsku podporu pri rozvoji odborných, ľudských a organizačných kapacít a pri príprave vhodných štúdií pre rozvoj jadrového programu.
Đedovićová-Handanovićová uviedla, že EDF, ktorá v minulom roku dokončila prípravu Predbežnej technickej štúdie v tejto oblasti, je popredným prevádzkovateľom jadrových elektrární na celom svete, pričom len vo Francúzsku má viac ako 50 jadrových reaktorov.
Poukázala na to, že táto spoločnosť je svetovým lídrom vo výrobe elektriny zo zdrojov s nízkymi emisiami oxidu uhličitého a zdôraznila, že je veľmi dôležité, aby sme v tejto fáze, v ktorej kladieme základy jadrovej energie v našej krajine, mohli využiť ich znalosti, skúsenosti a zdroje, čo bude veľkým prínosom pre expertov Národného orgánu pre implementáciu programu rozvoja jadrovej energie (NEPIO).
Podľa nej sa najdôležitejšia časť tohto projektu týka vypracovania stratégie rozvoja ľudských zdrojov ako jedného z kľúčových predpokladov na spustenie národného jadrového programu.
„Personál predstavuje najcennejší prvok rozvoja jadrového programu v každej krajine a jednou z našich najdôležitejších úloh bude vytvoriť základňu inžinierov a ďalšieho personálu, ktorý bude v budúcnosti schopný zodpovedne a profesionálne riadiť jadrové zariadenia v Srbsku,“ zdôraznila. Ako povedala, v rámci prvej fázy jadrového programu sa plánuje spolupráca so spoločnosťou EDF na vypracovaní ďalších troch štúdií, zatiaľ čo zvyšných 14 bude predmetom ďalšieho posudzovania s rôznymi medzinárodnými spoločnosťami, ktoré majú potrebné skúsenosti. Všetky štúdie by sa mali dokončiť do polovice budúceho roka, ktoré umožnia informované rozhodnutie o ďalšom rozvoji jadrového programu.
„V nasledujúcich rokoch musí byť Srbsko pripravené z inštitucionálneho, regulačného a odborného hľadiska na výber technológie a Srbsko by mohlo získať svoju prvú jadrovú elektráreň po roku 2040,“ zdôraznila ministerka.
Francúzska rozvojová agentúra poskytla grant vo výške 500 000 eur, čo je prvá účasť AFD v oblasti rozvoja jadrového programu. Tieto finančné prostriedky, prostredníctvom projektu realizovaného v rámci fondu FEXTE, poskytnú podporu pri budovaní odborných a organizačných kapacít v Srbsku, potrebných na prípravu, rozvoj a riadenie prvej fázy a časti druhej fázy jadrového programu