Počas ústredných dvojdňových osláv Dní Obce Stará Pazova, ktoré sa budú konať 1. a 2. augusta, bude časť mesta uzavretá pre dopravu. V niektorých uliciach, najmä okolo Chrámu svätého proroka Iliju, na uliciach budú postavené stánky a kolotoče, preto sa očakáva väčší počet ľudí a vozidiel ako zvyčajne.
Úplná uzávierka dopravy začne platiť 31. júla o 8.00 hod. ráno a potrvá do 4. augusta do 8.00 hod. Uzavretá bude Ulica Vuka Karadžića od kruhového objazdu zo smeru od Bánoviec až po uhol Svätosávskej ulice, ako aj Ulica Jovana Popovića a Partizánska. Trasy obchádzok sú nasledujúce: zo smeru od Bánoviec budú vozidlá pri vstupe na kruhový objazd presmerované cez Ulicu Branka Radičevića. Zo smeru k Bánovciam bude doprava presmerovaná na časť Partizánskej ulice a následne cez Ulicu Janka Sýkoru ku kruhovému objazdu. Doprava bude teda presmerovaná na vedľajšie ulice a patričné orgány odporúčajú vodičom zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a dodržiavanie dopravnej signalizácie.