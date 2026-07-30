Dnešný dátum – 30. júl spája v globálnom kalendári dve témy, ktoré nemôžu byť kontrastnejšie, no obidve si vyžadujú hlbokú ľudskú solidaritu. Kým Medzinárodný deň priateľstva upriamuje pozornosť na budovanie dôvery, búranie predsudkov a spájanie rozdelených komunít, Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi pripomína krutú realitu miliónov obetí po celom svete.
Medzinárodný deň priateľstva
Tento deň oficiálne vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2011 s cieľom podporiť kultúru mieru, solidarity a porozumenia medzi národmi, kultúrami i jednotlivcami. Pôvodná myšlienka však vznikla už v roku 1958 v Paraguaji pod názvom Svetové krížové hnutie za priateľstvo, ale jeho pôvod siaha až do roku 1919, keď bol založený Hallmarkom. Jeho tradícia však v roku 1940 úplne zmizla. V roku 1998 bol Medvídek Pú vymenovaný za svetového veľvyslanca priateľstva v OSN a v roku 2011 OSN oficiálne uznala 30. júl ako Medzinárodný deň priateľstva.
Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Ustanoveniu tohto dňa predchádzalo zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v roku 2010, na ktorom bol prijatý Globálny plán na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento dokument odporučil národným vládam po celom svete, aby intenzívnejšie koordinovali svoje úsilie a prijímali účinné preventívne opatrenia na riešenie tohto závažného problému. Jedným z najdôležitejších prínosov celého plánu bolo zriadenie Dobrovoľného fondu pre obete obchodovania s ľuďmi, ktorý sa zameriava najmä na pomoc najzraniteľnejším skupinám – ženám a deťom.
Podľa oficiálnych údajov Organizácie Spojených národov sa v sieťach obchodníkov s ľuďmi ocitne každoročne približne 600-tisíc žien, detí a mužov. V reakcii na túto krízu Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) inicioval globálnu kampaň. Jej cieľom je podnietiť ľudí na celom svete, a to predovšetkým mladú generáciu, aby nielen vyjadrili solidaritu s miliónmi obetí, ale zároveň im poskytli aj reálnu podporu.
Zdroj: ekokalendar.sk, rtv.rs