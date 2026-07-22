Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová sa dnes stretla s generálnym tajomníkom Združenia ropných spoločností Srbska Tomislavom Mićovićom, s ktorým hovorila o situácii na trhu s ropnými derivátmi a ich zásobovaní.
Počas stretnutia konštatovali, že dovoz ropných derivátov je výrazne sťažený v dôsledku nízkej hladiny Dunaja, ako aj globálnych okolností, teda narušenia situácie na svetovom trhu, rastu cien surovej ropy a kotácií na stredomorskom trhu.
Đedovićová-Handanovićová uviedla, že v júli sa doteraz podarilo zrealizovať len približne 25 percent plánovaného dovozu ropných derivátov. Vysvetlila, že nízka hladina Dunaja výrazne komplikuje dovoz, keďže nákladné člny môžu prevážať iba 30 až 40 percent svojej celkovej kapacity. Ako povedala, v tejto situácii sa preprava uskutočňuje nákladnými automobilmi alebo po železnici, čo však nestačí na dovoz všetkých plánovaných množstiev. Zároveň je takáto preprava drahšia a vplýva na ceny, ktoré sú už teraz mimoriadne vysoké. Ministerka dodala, že práve v takýchto podmienkach sa jasne ukazuje, že rafinéria v Pančeve má kľúčový význam pre pravidelné zásobovanie trhu ropnými derivátmi.