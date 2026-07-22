V príjemnom prostredí areálu Sálaša Čeman tento týždeň odštartoval tradičný YMCA letný kemp, aký realizujú v letných mesiacoch už dlhý rad rokov.
Prvý deň bol venovaný zoznamovaniu, tvorbe tímových vlajok, hrám, icebreakerom a chutnému jedlu.
„Niektorým umelcom však počas maľovania tímových vlajok plátno nestačilo, tak pokračovali v tvorbe aj na vlastných rukách. Rýchlo zistili, že dobrovoľníci nepreháňali, keď ich upozorňovali, aby si dávali pozor, farba sa totiž umýva ťažko. Tešíme sa na všetko, čo nás čaká v nasledujúcich dňoch,“ odkazovali dobrovoľníci tohto združenia, ktorí sa bavili s deťmi.
Aj nasledujúci deň – utorok – odštartovali rannou rozcvičkou, ktorá im dodala energiu na množstvo skvelých návštev. V Knižnici Štefana Homolu si deti vyrobili originálne záložky do kníh, v kvetinárstve Floria spoznávali rôzne druhy kvetov a učili sa viazať stužkové mašle. Pred obedom navštívili hasičov, ktorí im ukázali svoju prácu a pripravili skvelú penovú párty. Po chutnom obede im Mariana Valtnerová predstavila liečivé bylinky a ich zázračné účinky.
Aj dnes a v nasledujúcich dňoch ich čakajú ďalšie dobrodružstvá, na ktoré sa deti určite tešia.