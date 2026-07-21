Dnes zasadajú výborníci Zhromaždenia mesta Nový Sad. Najdôležitejším bodom zasadnutia bol opravný rozpočet, ktorý schválili.
Podľa slov primátora Nového Sadu Žarka Mićina, ktorý hovoril pred zasadnutím, rozpočet po úprave dosahuje viac ako 55 miliárd dinárov, čo podľa jeho slov ukazuje na rozvoj mesta. Na základe opravného rozpočtu budú priamo vyčlenené prostriedky na nákup učebníc pre viac ako 30-tisíc žiakov základných škôl v meste.
Primátor Mićin hovoril aj o novom verejnom podniku Putevi Novog Sada. Povedal, že podnik vznikne na základe odporúčania štátnej revízie. Väčšinu zamestnancov budú tvoriť pracovníci mestskej správy pre stavebné pozemky a investície. Zároveň zdôraznil, že ani jeden pracovník VP Put nezostane bez práce. Podľa jeho slov tento podnik aj naďalej bude spravovať dopravnú sieť.
Hovoril aj o ďalšom vkladaní do vodozásobovania. Zdôraznil, že v súčasnosti prebiehajú práce, aké sa naposledy realizovali v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.
Keď ide o budúci veľký projekt tzv. Nový Sad na vode, Mićin povedal: „Je to príklad toho, ako by sa mali plánovať veľké investície v meste v prospech občanov. Práve v tomto prípade je to tak. To je kapitalizmus a z takéhoto kapitalizmu má prospech aj mesto. Keby mesto chcelo, aby táto lokalita zostala výlučne zelenou plochou, podľa vypracovanej analýzy by odkúpenie pozemkov a úprava zelene stáli 78 miliárd dinárov. Tento projekt preto prináša viacnásobné prínosy,“ uviedol primátor. Dodal, že park, ktorý sa bude rozprestierať na viac ako dvoch hektárov, ako aj športové ihriská vybudované investorov, budú verejne prístupné.