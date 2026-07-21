Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová uviedla pre agentúru Tanjug, že zatiaľ nie je isté, či americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) predĺži licencie spoločnosti NIS na jej prevádzku a spoločnosti MOL na rokovania o prevzatí ruského podielu v spoločnosti NIS po 31. júli. Zdôraznila, že kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva Washington a že strategický dialóg medzi Srbskom a USA predstavuje dobrý základ a pozitívny signál na riešenie tejto otázky.
Ďalej vysvetlila, že Američania rozhodnú, či je to, čo im bude predložené, uspokojivé. Dodala, že Srbsko bude naďalej pokračovať v dialógu s ruskou stranou a dá jej najavo, že očakáva dosiahnutie udržateľného a dlhodobého riešenia.
„Ešte uvidíme, či sa väčšinový ruský vlastník a maďarská spoločnosť MOL dohodnú na prevzatí ruského vlastníckeho podielu a či túto transakciu schváli americká administratíva, ako aj aké dôsledky to bude mať v konečnom dôsledku pre nás. Najdôležitejšiu a kľúčovú úlohu však zohráva Washington,“ uviedla ministerka.