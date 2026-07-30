Od pondelka sa v Srbsku začne prideľovanie 30-tisíc turistických poukazov. Každý z nich má hodnotu 10-tisíc dinárov a využiť ho bude možné do 1. novembra. Poukazy sú tentoraz určené výlučne dôchodcom.
Minister turizmu a mládeže Husein Memić uviedol, že postup pri získavaní poukazov bol v tomto roku ešte viac zjednodušený. Záujem o zapojenie do programu je podľa jeho slov veľký aj medzi poskytovateľmi ubytovacích služieb.
Minister pripomenul, že starší občania majú s týmto systémom skúsenosti, keďže turistické poukazy využívajú už od roku 2015. V predchádzajúcich rokoch tvorili dôchodcovia približne 70 percent všetkých používateľov poukazov.
Memić očakáva, že do programu sa zapojí ešte približne 2 500 až 3 000 poskytovateľov ubytovania. Medzi najobľúbenejšie destinácie dlhodobo patrí Sokobanja, ktorú si v minulom roku vybrala približne tretina dôchodcov využívajúcich poukazy.
Čoraz viac občanov však podľa ministra uprednostňuje pobyt v prírode a ubytovanie v registrovaných vidieckych turistických domácnostiach. V Srbsku ich pôsobí takmer dvetisíc. Okrem tradičných destinácií, akými sú Vrnjačka Banja a Zlatibor, očakáva Memić väčší záujem aj o Staru planinu.