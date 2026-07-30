Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić dnes navštívil čerpaciu stanicu Bezdan, kde spolu s podpredsedom Pokrajinskej vlády a pokrajinským tajomníkom pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Vladimirom Galićom a ú. r. Verejného vodohospodárskeho podniku Vody Vojvodiny Igorom Kolakovićom rokoval o naliehavých opatreniach prijímaných v dôsledku mimoriadne nízkeho vodného stavu Dunaja.
Ako sa uvádza vo vyhlásení ministerstva, počas návštevy bolo konštatované, že vodohospodársky systém čelí jednej z najťažších hydrologických situácií za posledných viac ako sto rokov. Vodná hladina Dunaja pri Bezdane klesla pod úroveň, na ktorú boli pôvodne navrhnuté kapacity existujúcej čerpacej stanice, pričom prognózy naznačujú ďalší pokles v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.
„Našou úlohou je urobiť všetko, čo je v možnostiach štátu a príslušných inštitúcií. Budeme prehlbovať prívodné kanály, nasadíme dodatočnú mechanizáciu a prijmeme všetky opatrenia, aby sme zabezpečili čo najväčší prítok vody a predĺžili prevádzku čerpacej stanice. Zároveň spolu s inšpekčnými službami a Ministerstvom vnútra posilníme dohľad, aby sme zabránili nelegálnemu odberu vody a ochránili rybie spoločenstvá, flóru a faunu v kanálovej sieti,“ povedal minister Glamočić.
Zdôraznil, že systém bol v predchádzajúcich rokoch už výrazne modernizovaný, no súčasné extrémne podmienky ukazujú, že budú potrebné aj ďalšie investície. Pripomenul, že Maďarsko včera vyhlásilo mimoriadny stav pre vážny nedostatok vody a problémy so zásobovaním vodou. Zároveň zdôraznil, že ide o krajinu ležiacu proti prúdu Dunaja voči Srbsku, čo ešte viac poukazuje na závažnosť aktuálnej hydrologickej situácie.
Podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo Vladimir Galić uviedol, že Pokrajinská vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu na území obcí Sombor, Kula a Vrbas, ktoré sú priamo spojené s fungovaním Veľkého báčskeho kanála a čerpacej stanice v Bezdane.
Úradujúci riaditeľ VVP Vody Vojvodiny Igor Kolaković vysvetlil, že doterajšími opatreniami – odstraňovaním nánosov a prehlbovaním koryta, ako aj zásahmi na agregátoch – sa vytvorili podmienky na prevádzku čerpacej stanice aj pri mimoriadne nízkom vodnom stave.
„Podarilo sa nám umožniť prevádzku čerpacej stanice až do vodného stavu -131 centimetrov. Finančné prostriedky, ktoré boli zabezpečené, nám umožnia urgentne prehĺbiť prívodný kanál spájajúci Dunaj s čerpacou stanicou a tým zabezpečiť väčší prítok vody k agregátom. Prognózy naznačujú možnosť ďalšieho poklesu vodnej hladiny približne o ďalších 20 centimetrov, preto je každý deň dôležitý,“ zdôraznil Kolaković.