Republikový štáb pre mimoriadne situácie dnes zasadal, pričom posudzoval aktuálnu meteorologickú a hydrologickú situáciu v Srbsku vzhľadom na predpovedanú dlhotrvajúcu vlnu horúčav, mimoriadne vysoké riziko požiarov na otvorených priestranstvách a vodné stavy na Ddlunaji a ďalších vodných tokoch, ktoré sa nachádzajú na historických minimách.
Zasadnutiu predsedal podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačić, veliteľ Republikového štábu pre mimoriadne situácie, za prítomnosti predsedu vlády Đura Macuta. Pripomenul výstrahu Republikového hydrometeorologického ústavu pred vlnou horúčav, ktorá sa podľa jeho slov prejaví aj na vodných stavoch riek v Srbsku, uvádza sa vo vyhlásení Ministerstva vnútra.
Bolo konštatované, že verejné vodohospodárske podniky Vody Vojvodiny a Srbijavode prijali všetky dostupné neodkladné technické a organizačné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej situácie a že budú aj naďalej priebežne monitorovať stav a realizovať nevyhnutné zásahy.
Miestnym samosprávam bolo odporučené, aby zabezpečili cisterny s pitnou vodou v oblastiach, kde je to potrebné, zorganizovali zvýšený dohľad nad kritickými miestami a zabezpečili nerušené fungovanie komunálnych a ďalších verejných služieb.
Štáb odporučil, aby sa v súlade s posúdením príslušných orgánov obmedzilo vykonávanie prác na otvorenom priestranstve v čase od 11.00 do 18.00 hod., keď sú teploty najvyššie, ako aj aby zdravotnícke zariadenia a služby rýchlej zdravotnej pomoci boli v stave zvýšenej pohotovosti vzhľadom na očakávaný nárast počtu zásahov spôsobených vysokými teplotami.
Zároveň bola zdôraznená potreba racionálneho a zodpovedného využívania vody. Odporúča sa vyhnúť sa neúčelnému používaniu pitnej vody na zavlažovanie trávnikov a záhrad, umývanie vozidiel, napĺňanie bazénov a ďalšie činnosti, ktoré nemajú prioritný význam.