Ministerstvo vnútra oznámilo, že Správa dopravnej polície v spolupráci s ostatnými členskými organizáciami ROADPOL uskutoční odo dnes do 21. júna medzinárodnú akciu zosilnenej kontroly cestnej premávky, zameranú na odhaľovanie priestupkov vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu a psychoaktívnych látok.
V rámci akcie sa v piatok 19. júna uskutoční v celej Európe takzvaný Alcohol and Drugs Marathon, počas ktorého budú pri kontrole cestnej premávky nepretržite počas 24 hodín nasadené všetky dostupné alkotesty, ako aj zariadenia na kontrolu prítomnosti psychoaktívnych látok v organizme.
Ako sa uvádza v oznámení, príslušníci dopravnej polície počas prvých piatich mesiacov tohto roka vyradili z premávky viac ako 22 000 vodičov za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, pričom viac ako 3 000 z nich bolo zadržaných v služobných priestoroch pre vedenie vozidla s viac ako 1,20 promile alkoholu v organizme.
Z premávky bolo taktiež vyradených približne 1 100 vodičov za vedenie vozidla pod vplyvom psychoaktívnych látok, čo je o 50 percent viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.