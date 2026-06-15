Včera veriaci naplnili evanjelický kostol v Starej Pazove nielen tradične dopoludnia, ale aj popoludní, keď v predných laviciach sedelo vyše 40 detí – žiakov všetkých ročníkov ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, ktorí počas školského roka navštevovali hodiny náboženstva. Záverečným podujatím s názvom Exámen chceli rodičom a blízkym ukázať, čo sa naučili, a modlitbou sa poďakovať za úspešný ročník, ktorý práve ukončili.
V úvode sa prítomným prihovoril Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský. Okrem iného spomenul učiteľa národov Jána Amosa Komenského a pripomenul jeho 10 dôležitých etických rád do života – mravných ponaučení. Slovo dostala aj učiteľka náboženstva Anna Šilerová, ktorá krátko spomenula aktivity z hodín náboženstva a vyzdvihla žiakov, ktorí sa nedávno zúčastnili na náboženskej olympiáde v Laliti. Na záver žiaci predviedli program plný piesní, krátkych scénok a modlitieb.
Anna Šilerová sa vyučovaniu náboženstva v školách venuje 40 rokov a predtým 10 rokov viedla hodiny na fare. Keďže od 1. septembra odchádza do dôchodku, Igor Feldy jej pri tejto príležitosti odovzdal kyticu kvetov. Po skončení programu čakala na žiakov sladká odmena a posedenie pri zmrzline.