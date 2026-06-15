Vláda Srbska predĺžila platnosť rozhodnutia o dočasnom znížení spotrebných daní na ropné deriváty do 21. júna a dovtedy bude spotrebná daň na olovnatý benzín naďalej vo výške 61,24 dinára za liter, na bezolovnatý benzín 57,6 dinára za liter a na plynové oleje 59,23 dinára za liter.
Vláda prijala 14. mája rozhodnutie o dočasnom znížení spotrebných daní na ropné deriváty v dôsledku zvýšenia výrobných cien ropných derivátov spôsobeného rastom cien surovej ropy na svetovom trhu, pričom toto rozhodnutie platilo do 7. júna.