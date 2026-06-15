Prezident Srbska Aleksandar Vučić pricestoval s manželkou Tamarou do Tbilisi, kde ho na letisku privítala gruzínska ministerka hospodárstva a udržateľného rozvoja Mariam Kvrivishviliová. Prezident Vučić sa počas oficiálnej návštevy Gruzínska stretne s prezidentom Mikheilom Kavelachvilim, predsedom vlády Iraklimom Kobakhidzem a ďalšími.
V srbskej delegácii sú aj minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić a ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová.
Prezident Srbska bude na oficiálnej návšteve Gruzínska do stredy, pričom ide o jeho vôbec prvú oficiálnu návštevu tejto krajiny.