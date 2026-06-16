Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali vyhlásil, že Výkonná rada riaditeľov Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone potvrdila úspešné ukončenie tretieho preskúmania súčasného nefinančného programu – Nástroja na koordináciu politík (PCI) so Srbskom.
Mali to zhodnotil ako potvrdenie dôveryhodnosti a odolnosti srbskej ekonomiky, ako aj záväzku vlády udržiavať makroekonomickú stabilitu, ktoré prichádza od renomovanej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je MMF. Uviedol, že v časoch globálnej nestability a výziev, keď sú všetky svetové ekonomiky vystavené neustálym tlakom a šokom, Srbsko naďalej vedie zodpovednú hospodársku politiku, realizuje reformy, chráni makroekonomickú stabilitu a zlepšuje kvalitu života všetkých občanov.
Ako povedal, naša krajina patrila v prvom štvrťroku tohto roka medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v Európe, náš verejný dlh predstavuje 43,8 percenta HDP, pričom nezamestnanosť je pod úrovňou deviatich percent a zamestnanosť dosahuje 50,7 percenta.
„Na účte máme približne 515 miliárd dinárov, devízové rezervy sú na rekordnej úrovni až 29,9 miliardy eur, zatiaľ čo zásoby zlata presahujú 54 ton,“ spresnil minister a zdôraznil, že naše verejné financie sú plne stabilné a ekonomika je odolná.