Tatjana Macurová, ministerka bez kresla vo vláde Srbska, včera na interaktívnom workshope Hra spája generácie uviedla, že boj proti násiliu páchanému na starších osobách zahŕňa oveľa viac než len inštitucionálnu ochranu a právne mechanizmy.
Podujatie sa konalo v priestoroch EXPO Playground na Belehradskom veľtrhu, ktoré zorganizoval kabinet ministerky Macurovej a v spolupráci s Úniou pre národný rozvoj, afirmáciu a sociálny dialóg (UNRAD) pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na starších osobách.
Workshop spojil deti predškolského veku, starších občanov, ako aj predstaviteľov inštitúcií a občianskej spoločnosti s cieľom posilniť medzigeneračnú solidaritu a zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany práv starších osôb.
Macurová poukázala na to, že násilie páchané na starších osobách často zostáva neviditeľné, a dodala, že nie je len fyzické, ale môže byť aj psychologické, ekonomické, inštitucionálne a dokonca aj dôsledkom osamelosti a sociálneho vylúčenia.
Preto je dôležité budovať spoločnosť, v ktorej starší ľudia nie sú vnímaní ako záťaž, ale ako rovnocenní členovia komunity, ktorých skúsenosti, vedomosti a prínos si zaslúžia rešpekt, zdôraznila ministerka.
Zdôraznila, že prepojenie najmladšej a najstaršej generácie je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako predchádzať všetkým formám diskriminácie a násilia. „Keď deti a starší trávia čas spolu, učia sa jeden od druhého – deti sa učia o rešpekte, trpezlivosti a spolupatričnosti, zatiaľ čo starší dostávajú potvrdenie, že sú dôležitou súčasťou spoločnosti, ktorej bohaté životné skúsenosti môžu byť zmysluplné pre budúce generácie,“ povedala Macurová.
Podľa nej takáto výmena buduje medzigeneračnú dôveru a vytvára komunity, v ktorých nie je miesto na zanedbávanie, osamelosť a násilie.
V rámci programu vystúpili aj výtvarné krúžky škôlky, po ktorých deti a starší účastníci spoločnými aktivitami vyslali odkaz, že solidarita, porozumenie a vzájomná podpora sú hodnoty, ktoré spájajú všetky generácie.
Zdroj: srbija.gov.rs