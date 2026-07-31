Na svojom včerajšom zasadnutí vláda Srbska prijala uznesenie o udelení súhlasu s Pravidlami o zozname liekov, ktoré sa predpisujú a vydávajú na účet povinného zdravotného poistenia, ako aj rozhodnutie o zmenách a doplneniach rozhodnutia o najvyšších cenách liekov.
Novým Zoznamom liekov sa rozširuje dostupnosť liečby o nové inovatívne lieky a zároveň sa výrazne znižuje výška spoluúčasti pri 769 liekoch zo Zoznamu A1, vďaka čomu budú pacienti za viaceré terapie platiť nižšie doplatky, uvádza sa v oznámení vlády.
Rozhodnutie umožňuje zaradiť do obehu 145 nových liekov vydávaných na lekársky predpis vrátane inovatívnych terapií určených na liečbu zriedkavých, onkologických, kardiovaskulárnych a ďalších závažných ochorení. Zavádzajú sa aj viaceré generické lieky, čo zvýši dostupnosť liečby a prispeje k väčšej konkurencii na trhu s liekmi.