Ďalšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi, ktorú spoločne zorganizovali Červený kríž Stará Pazova a Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny, sa uskutočnila včera v Starej Pazove pred budovou Zhromaždenia obce.
Aj táto akcia bola úspešná a podľa slov Nikolu Vujića z ČK Stará Pazova, napriek letnému útlmu tentoraz krv darovalo 42 ľudí. Na výzvu organizátorov sa na akcii celkovo zúčastnilo 57 osôb, no po lekárskej prehliadke 15 z nich krv nemohlo darovať.
Obyvatelia Starej Pazovy a okolia opäť potvrdili svoju vysokú mieru solidarity v letnom období, keď je nedostatok tejto vzácnej tekutiny.