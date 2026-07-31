V kostolnej záhrade v Jánošíku sa v stredu 29. júla uskutočnil 9. ročník Letného detského tábora, ktorý zorganizoval Slovenský kultúrny klub. Pri zrode a organizácii tohto obľúbeného detského tábora už 9 rokov stojí Katarína Mosnáková-Bagľašová.
Podujatie opäť prilákalo množstvo detí a ponúklo im bohatý program plný pohybových, tvorivých i zážitkových aktivít. Tento rok sa k účastníkom z Jánošíka pridali aj deti z Padiny, čím tábor získal ešte širší komunitný rozmer. Zúčastnil sa ho rekordný počet detí – vyše 50.
Počas tábora sa deti zapojili do športových hier, tvorivých dielní, hier v prírode, spoznávania okolia a ďalších aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, rozvíjanie spolupráce a budovanie nových priateľstiev. Súčasťou programu boli aj spoločné výlety a tradičná opekačka.
Osobitný záujem vzbudilo stretnutie so spisovateľom Miroslavom Gašparom, ktorý deťom predstavil svoju tvorbu. Veľkým lákadlom bola jazda na koňoch, ktorú pripravil Pavel Šterba, ako aj škola lovenia rýb pri kanáli DTD, ktorú zorganizovalo Združenie športových rybárov Babuška. Program doplnilo maľovanie na tvár v podaní Kataríny Šterbovej, športové aktivity s futbalovými loptami a jazda na traktore, ktorú zabezpečil Jaroslav Supek.
Organizátor podujatia Slovenský kultúrny klub pod vedením Vladimíra Valentíka pre všetkých účastníkov zabezpečil tričká, ako aj občerstvenie vrátane klobások na tradičnú opekačku.
Organizátori poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu podujatia. Vďaka, ako uviedli, patrí aj cirkevnému zboru SEAVC v Jánošíku, Združeniu športových rybárov Babuška, všetkým dobrovoľníkom, účinkujúcim i miestnym športovcom. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý dlhodobo podporuje aktivity zamerané na zachovávanie slovenského jazyka, kultúry a identity medzi krajanmi.
Deviaty ročník potvrdil, že Letný detský tábor v Jánošíku patrí medzi obľúbené podujatia miestnej komunity. Deti si z neho odniesli množstvo nových zážitkov, priateľstiev i pekných spomienok a organizátori sa už pripravujú na jubilejný desiaty ročník.