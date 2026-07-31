Dnes sa v Kovačici po prvýkrát začnú Predslávnostné dni Slovenských národných slávností, ktoré potrvajú až do nedele 2. augusta. Podujatie prinesie bohatý kultúrny program a predstaví návštevníkom najvýznamnejšie pamiatky a tradície Kovačice a Padiny.
V organizácii Obce Kovačica dorazia v popoludňajších hodinách do Kovačice účastníci E-bike tour, ktorí počas cyklotúry navštívia Pamätný dom Martina Jonáša, Galériu insitného umenia, ateliér umeleckej rodiny Nemčekovcov, Etnodom v Padine, Slovenské etno-múzeum Petráš, Šajbenovu studňu a Masarykov dvor. Štart cyklotúry je naplánovaný na 16.00 hod. Práve týmto podujatím sa oficiálne otvoria prvé Predslávnostné dni Slovenských národných slávností v Kovačici a Padine pod mottom Tam, kde tradícia ožíva.
V sobotu 1. augusta bude program pokračovať od 10.00 hod. Matičným turnajom v kolkárstve, ktorý organizuje MOMS Kovačica. O 17.00 hod. bude sprístupnená Výstava ručných prác v organizácii Ženského spolku a zároveň sa začne Slovenská ľudová veselica pod organizáciou Obce Kovačica. O 18.00 hod. bude nasledovať podujatie Šakovo makovo a Deň bryndzových halušiek v organizácii Ženského spolku a Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka. Návštevníkom ponúkne tradičné slovenské špeciality a večer o 21.00 hod. vystúpi skupina Sokoly zo Slovenska. Organizátorom koncertu je Obec Kovačica.
V nedeľu 2. augusta vyvrcholia Predslávnostné dni kultúrno-umeleckým programom Ozveny domova, ktorý sa začne o 20.00 hod. v Športovom stredisku Dolina v Padine. V programe vystúpi folklórny súbor Tekovčan zo Slovenska a domáci SKUS Slnečnica. Organizátormi podujatia sú Obec Kovačica a SKUS Slnečnica.