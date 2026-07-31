Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić včera navštívil poľovný revír Kozara, ktorý sa nachádza v rámci Špeciálnej prírodnej rezervácie Gornje Podunavlje. V poľovnom revíri boli predstavené aktivity, ktoré realizuje VP Vojvodinašume v spolupráci s ďalšími príslušnými službami, s cieľom zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných.
Počas návštevy bolo zdôraznené, že v tejto rezervácii sa uplatňujú prísne biologické bezpečnostné opatrenia, organizuje sa systematické prehľadávanie terénu a lesnícke, poľovnícke a veterinárne služby úzko spolupracujú na ochrane prírody, voľne žijúcej zveri a domácej živočíšnej výroby.
Minister poukázal na to, že dôsledné uplatňovanie biologických bezpečnostných opatrení má rozhodujúci význam pri potláčaní šírenia vírusu. Zdôraznil, že nepretržitý dohľad nad populáciou diviakov je jednou z kľúčových podmienok ochrany domáceho chovu ošípaných, keďže diviaky predstavujú prirodzený rezervoár vírusu.
„Podľa najnovších údajov bol africký mor ošípaných potvrdený v ôsmich obvodoch, 13 obciach, 61 sídlach a na 821 gazdovstvách. Od začiatku roka uhynulo alebo bolo utratených celkovo 33 850 ošípaných,“ vyhlásil minister Glamočić.
Zároveň upozornil, že hoci je riadenie oplotených poľovných revírov jednoduchšie, vírus sa môže šíriť aj mimo nich. Preto je nevyhnutné dôsledne dodržiavať všetky opatrenia biologickej bezpečnosti a dezinfekcie.