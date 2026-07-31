Situácia vo vzťahoch medzi FIFA a ostatným futbalovým svetom sa ďalej komplikuje po pravdepodobne najkontroverznejšom svetovom šampionáte v histórii, ktorý vyvrcholil pred približne dvoma týždňami.
Znovu písať o tom, čo všetko poznačilo podujatie v USA, Mexiku a Kanade, je nepotrebné, no pravdepodobne mnohým fanúšikom po takomto podujatí zostáva trpký pocit.
Namiesto toho, aby sa FIFA pokúsila napraviť dojem a predstaviť opatrenia, ktoré by futbalovú verejnosť upokojili a aspoň sčasti vrátili dôveru, Svetová futbalová organizácia, respektíve teda jej prezident Gianni Infantino, robí úplný opak.
Nepokoj fanúšikov, ale aj serióznych futbalových organizácií je stále väčší a kulminoval v predchádzajúcich dňoch. UEFA totiž rozhodne vystúpila proti FIFA a všetkých 55 členských futbalových federácií UEFA sa jednomyseľne zhodlo na bojkote šampionátov FIFA. Dôvodom tohto nesúhlasu je zámer medzinárodnej federácie založiť dcérsku spoločnosť v hodnote 20 miliárd dolárov a predať podiel súkromníkom. Túto správu publikoval novinár Martyn Ziegler z denníka The Times, ktorý pôvodne odhalil aj plány týkajúce sa projektu FIFA Forward Enterprise.
Všetkých 55 členov UEFA sa vo štvrtok zišlo na mimoriadnej online schôdzi, kde rozoberali zámery FIFA zriadiť projekt FIFA Forward Enterprise – spoločnosť oceňovanú na dvadsať miliárd dolárov, ktorá mala spoločne organizovať šampionáty a ponúkať dvadsaťpercentné podiely externým investorom. Počas štvrtkovej schôdze delegáti UEFA schválili bojkot všetkých akcií FIFA, čo zahŕňa mužské, ženské aj klubové svetové šampionáty.
„Žiadna európska reprezentácia nenastúpi na turnaj FIFA dovtedy, kým tieto zámery zostanú v platnosti,“ informovala UEFA po online zasadnutí.
Hrozba sa netýka len mužského Mundialu v roku 2030, ale aj ženského šampionátu v Brazílii o rok. Bez európskych tímov vrátane obhajcov titulu zo Španielska, Anglicka, Francúzska či Nemecka by podujatia stratili na kvalite.
„Členovia UEFA nastúpia na turnaje FIFA iba vtedy, ak Svetová futbalová organizácia tento zámer úplne stiahne a poskytne záruky, že súťaže nikdy nepredá,“ oznámila UEFA a dodala, že Mundial nesmie byť investičným nástrojom, čiže, podľa stanoviska UEFA, ani jedna jeho súčasť nepatrí do rúk súkromníkov.
Po tom, čo všetky európske futbalové zväzy v spoločnom vyhlásení odmietli návrh FIFA na predaj časti vlastníckych práv k majstrovstvám sveta, stretol sa tento plán s odmietnutím aj zo strany všetkých 41 zväzov, ktoré sú členmi Futbalového zväzu Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku (CONCACAF). V spoločnom vyhlásení členovia CONCACAF vyjadrili hlboké znepokojenie nad nedostatkom rešpektu voči predpísanému procesu spojenému s návrhom, krátkym termínom na rozhodnutie a absenciou akéhokoľvek preskúmania či schválenia zo strany príslušných riadiacich orgánov FIFA.
Na rozdiel od UEFA, ktorej predstavitelia pohrozili bojkotom všetkých súťaží pod záštitou FIFA vrátane svetových šampionátov v prípade, že sa bude naďalej trvať na predaji vlastníckych práv súkromným investorom, sa CONCACAF k takémuto kroku zatiaľ neodhodlal.
Futbalové orgány Afriky, Ázie, Oceánie a Južnej Ameriky zatiaľ nereagovali. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že Infantino navrhol ďalšie rozšírenie Mundialu až na 64 tímov, čím by sa pravdepodobne zvýšil počet miesteniek najmä pre reprezentácie z Afriky a Ázie. Zároveň zrejme počíta aj s tým, že by mu takýto krok priniesol aj isté hlasy predovšetkým z týchto futbalových zväzov pri voľbe nového prezidenta FIFA, ktorá sa uskutoční už v marci budúceho roka. Bude zaujímavé sledovať, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať.