Panonske Terme v Inđiji sú v súčasnosti jednou z najväčších turistických investícii vo Vojvodine. Ich hodnota je vyčíslená na 12 miliónov eur a patria medzi jedinečné zariadenia svojho druhu v Srieme. Zároveň ide o najväčší akvapark v Srbsku s termálnou vodou.
Slávnostné otvorenie sa konalo včera a celý projekt je navrhnutý tak, aby slúžil ako moderné celoročné rekreačné stredisko pre stovky návštevníkov. Hlavným lákadlom celého komplexu je termálna voda.
Voda sa získava z geotermálneho vrtu z hĺbky 1 100 až 1 300 metrov. Na povrch vyviera s teplotou okolo 63 stupňov s výdatnosťou 30 litrov za sekundu. V bazénoch sa následne mieša a ochladzuje na príjemných 31 až 40 stupňov. Vďaka vysokému obsahu minerálov je voda oficiálne kvalifikovaná ako liečivá. Odporúča sa pri liečbe viacerých ochorení a môže pomáhať pri rýchlejšom zrastaní kostí po zlomeninách. Vzhľadom na vysokú teplotu vody lekári odporúčajú zvýšenú opatrnosť a neodporúčajú dlhší pobyt v termálnych bazénoch ako 15 až 20 minút bez prestávky.
Vodná plocha má rozlohu 4 500 štvorcových metrov a je rozdelená na niekoľko častí. Komplex pozostáva z 15 bazénov: 8 krytých a 7 vonkajších, spolu s vodnými atrakciami a wellness zónou.
Včera bola otvorená prvá fáza projektu, v ktorej si našlo prácu približne 80 zamestnancov. Ako vidno, v areáli sa stále pracuje na dokončení celej infraštruktúry. Súčasťou komplexu bude aj moderný hotel, ktorý umožní viacdňové wellness pobyty. Po jeho otvorení sa počet zamestnancov takmer zdvojnásobní. Prvá fáza projektu je otvorená štyri mesiace pred termínom.
Obyvatelia Obce Inđija, medzi ktorých patria aj občania Slankamenských Vinohradov, majú stálu zľavu vo výške 20 percent na vstupné do tohto bazénového komplexu. Celodenný lístok pre dospelých stojí 1 800 dinárov.