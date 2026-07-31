1556 – zomrel španielsky svätec a zakladateľ jezuitského rádu Ignác z Loyoly.
1527 – narodil sa vo Viedni uhorský a český kráľ, rímsko-nemecký cisár Maximilián Habsburský, najstarší syn Ferdinanda I. a Anny Jagelovskej.
1849 – zomrel básnik a revolucionár slovenského a srbského pôvodu Alexander Petőfi (Aleksandar Petrović) predstaviteľ revolučného romantizmu.
1886 – zomrel maďarský hudobný skladateľ, dirigent a klavirista Ferenc (Franz) Liszt.
1914 – Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo všeobecnú mobilizáciu.
1944 – zahynul francúzsky prozaik, novinár a priekopník lietania Antoine de Saint-Exupéry.
1950 – otvorili prvú samoobsluhu vo Veľkej Británii.
1954 – talianska horolezecká expedícia ako prvá vystúpila na druhý najvyšší vrchol sveta – himalájsky štít K2.
2002 – počas návštevy Mexika pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätého Juana Diega, roľníka zo 16. storočia. Ide o prvý prípad v histórii kanonizácie osoby z amerického kontinentu rímskokatolíckou cirkvou.