Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo občanov, aby nahlásili každý prípad, keď ich, ako uvádza agentúra Tanjug, zamestnanci štátnych zdravotníckych zariadení odoslali na absolvovanie vyšetrení, diagnostických zákrokov alebo iných zdravotníckych služieb v súkromných zdravotníckych zariadeniach.
„Občania môžu o takýchto prípadoch informovať Ministerstvo zdravotníctva telefonicky na čísle 064 8811546 alebo elektronicky na e-mailovej adrese prijavite@zdravlje.gov.rs,“ uvádza sa v správe.
K oznámeniu môžu občania, ak to považujú za potrebné, priložiť aj ďalšie informácie, dokumentáciu alebo iné dôkazy, ktoré môžu byť významné pri zisťovaní skutkového stavu.