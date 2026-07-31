Hladina Dunaja pri vstupe do Srbska klesla na -136 centimetrov, čo predstavuje nový negatívny rekord, uviedol dnes pre RTS úradujúci riaditeľ VVP Vody Vojvodiny Igor Kolaković.
„V súčasnosti máme nový negatívny rekord. Z hodiny na hodinu sa táto nová rekordne nízka hodnota doslova zvyšuje a teraz je hladina Dunaja na vstupnom profile do Srbska mínus 136 centimetrov,“ povedal Kolaković.
Uviedol, že čerpacia stanica Bezdan, ktorá zásobuje severnú časť Báčky, prestala fungovať predvčerom o tretej hodine, zatiaľ čo stanica Bogojevo, ktorá zásobuje južnú časť oblasti, ešte stále čerpá vodu a má rezervu približne 20 centimetrov.
Kolaković oznámil, že sa začne prehlbovanie prívodného kanála od Dunaja k čerpacej stanici.
„Pokúsime sa zabezpečiť väčší prítok vody, čo by, dúfame, umožnilo opätovné spustenie čerpacej stanice, respektíve agregátov,“ uviedol Kolaković. Dodal, že bola zároveň dohodnutá aj príprava dokumentácie na výstavbu novej čerpacej stanice v Bezdane.