Banát, Báčka a Pomoravlje sú pod červenou meteorologickou výstrahou pre extrémne horúčavy. O 13.00 hod. bolo najteplejšie v Sombore, kde namerali 37 stupňov Celzia.
Ako uvádza na svojej stránke Republikový hydrometeorologický ústav, dlhodobé obdobie veľmi vysokých teplôt vedie k hromadeniu tepelného stresu a výraznému zvýšeniu zdravotných rizík pre obyvateľstvo. Najväčšie riziká sú spojené s výskytom slnečného úpalu a dehydratácie. Mimoriadne ohrozené sú najcitlivejšie skupiny obyvateľstva – deti, starší ľudia, chronicky chorí pacienti, tehotné ženy, ako aj osoby, ktoré pracujú alebo sa zdržiavajú vonku.
Odporúča sa vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu v čase od 10.00 do 17.00 hod., keď sú teploty vzduchu a UV žiarenie najintenzívnejšie. Dôležitý je pravidelný príjem tekutín a pobyt v ochladených priestoroch vždy, keď je to možné.
V husto zastavaných mestských oblastiach, najmä počas dopravných zápch a v zónach s intenzívnym prehrievaním asfaltu, betónu a ďalších umelých povrchov, bude tepelné zaťaženie ešte výraznejšie. To bude ďalej zvyšovať riziko prehriatia organizmu a zhoršenia zdravotného stavu citlivých skupín obyvateľstva.
Dlhodobé obdobie vysokých teplôt spolu s vysušovaním vegetácie a pôdy výrazne zvyšuje riziko vzniku a rýchleho šírenia požiarov v otvorenom priestore. Mimoriadne ohrozené sú lesné porasty, poľnohospodárske plochy, nízka vegetácia a zanedbané pozemky. V takýchto podmienkach sa požiare môžu rýchlo šíriť aj pri slabom vetre, čo ešte viac sťažuje ich lokalizáciu a hasenie.