Pre požiare na poliach, ktoré sa priblížili k železničnej trati, bola dočasne pozastavená železničná doprava na rýchlostnej trati medzi Starou a Novou Pazovou, ako aj na úseku medzi Inđijou a Golubincami.
Požiare, ktoré zasiahli poľnohospodárske plochy, ohrozili bezpečnú prevádzku železničnej dopravy. Ako uvádza spoločnosť Srbijavoz vo svojom oznámení, včera došlo k dočasnému prerušeniu vlakovej dopravy na časti novosadskej trate medzi stanicami Batajnica a Beška a na časti šídskej trate Inđija – Golubinci z dôvodu porúch na infraštruktúrnych kapacitách.
Príslušné orgány apelujú na občanov a poľnohospodárov, aby na otvorenom priestranstve nepálili strniská a rastlinné zvyšky, pretože takéto požiare sa rýchlo šíria a ohrozujú ľudské životy, majetok a dopravnú infraštruktúru.
Podľa najnovších informácii spoločnosti Srbijavoz bola 31. júla o 01.55 hod. obnovená pravidelná vlaková doprava na uvedených úsekoch tratí.